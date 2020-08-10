Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Наблюдатели от СНГ подтвердили законность прошедших выборов в Белоруссии

По словам Сергея Лебедева, выборы были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан.

713
Post cover

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президентские выборы в Белоруссии прошли в полном соответствии с законодательством этой страны, голосование было организованным, а волеизъявление граждан — свободным. Такую оценку прошедшему голосованию дал председатель Исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию.

Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Белоруссии. Миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии, — заявил Лебедев.

Перекрытые дороги и драки с ОМОНом. Что происходило ночью в Белоруссии

В белорусском сегменте Интернета всю ночь публиковали кадры демонстраций, посвящённых результатам выборов президента страны.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала более 9%. Однако сторонники оппозиции утверждают что её реальный результат намного выше и может даже опережать показатели Лукашенко.

Несогласие граждан Белоруссии с официальными данными голосования стали причиной массовых митингов минувшей ночью, которые переросли в беспорядки. Для разгона демонстрантов применялся слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Выбор редакции

Loading...