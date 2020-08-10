Наблюдатели от СНГ подтвердили законность прошедших выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли в полном соответствии с законодательством этой страны, голосование было организованным, а волеизъявление граждан — свободным. Такую оценку прошедшему голосованию дал председатель Исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию.
— Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Белоруссии. Миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии, — заявил Лебедев.
Перекрытые дороги и драки с ОМОНом. Что происходило ночью в БелоруссииВ белорусском сегменте Интернета всю ночь публиковали кадры демонстраций, посвящённых результатам выборов президента страны.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала более 9%. Однако сторонники оппозиции утверждают что её реальный результат намного выше и может даже опережать показатели Лукашенко.
Несогласие граждан Белоруссии с официальными данными голосования стали причиной массовых митингов минувшей ночью, которые переросли в беспорядки. Для разгона демонстрантов применялся слезоточивый газ и шумовые гранаты.