Наблюдатели от СНГ подтвердили законность прошедших выборов в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли в полном соответствии с законодательством этой страны, голосование было организованным, а волеизъявление граждан — свободным. Такую оценку прошедшему голосованию дал председатель Исполнительного комитета исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию.

— Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Белоруссии. Миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии, — заявил Лебедев.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала более 9%. Однако сторонники оппозиции утверждают что её реальный результат намного выше и может даже опережать показатели Лукашенко.