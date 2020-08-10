Правозащитники насчитали 213 задержаний на акциях протеста в Белоруссии

В Белоруссии правозащитный центр "Весна" насчитал 213 случаев задержания граждан в ходе несанкционированных акций протеста в стране.

— По состоянию на десять часов утра 10 августа "Весне" известно о не менее 213 задержанных в Белоруссии 9 августа, — рассказали в организации.