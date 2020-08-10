Правозащитники насчитали 213 задержаний на акциях протеста в Белоруссии

В Белоруссии правозащитный центр "Весна" насчитал 213 случаев задержания граждан в ходе несанкционированных акций протеста в стране.
— По состоянию на десять часов утра 10 августа "Весне" известно о не менее 213 задержанных в Белоруссии 9 августа, — рассказали в организации.
МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств для разгона протестовВ столице были усилены меры безопасности.
Напомним, поводом для акций протеста стали предварительные итоги президентских выборов. Согласно им, лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции же заявляли, что победила Светлана Тихановская.