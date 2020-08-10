МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств для разгона протестов

Для разгона несанкционированных акций протеста в Минске сотрудниками правоохранительных органов применялись спецсредства. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передаёт ТАСС,

— Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков, спецтехнику и шумовые гранаты, — сказала она.

Она также уточнила, что к настоящему моменту были проведены задержания, однако точное количество пока не установлено, поскольку "события продолжаются". По её словам, в городе были усилены меры безопасности, ситуация находится на контроле милиции.