МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств для разгона протестов

Для разгона несанкционированных акций протеста в Минске сотрудниками правоохранительных органов применялись спецсредства. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передаёт ТАСС,
В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в МинскеНапомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.
— Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков, спецтехнику и шумовые гранаты, — сказала она.
Она также уточнила, что к настоящему моменту были проведены задержания, однако точное количество пока не установлено, поскольку "события продолжаются". По её словам, в городе были усилены меры безопасности, ситуация находится на контроле милиции.
В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видеоНа помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.
Ранее Лайф сообщал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям и протестующим с призывами остановить волну насилия, которая началась после объявления результатов экзитполов на голосовании. По данным ЦИК республики, к настоящему моменту большинство избирателей поддержали действующего главу государства Александра Лукашенко, явка составила более 84%.