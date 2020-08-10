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МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств для разгона протестов

В столице были усилены меры безопасности.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Для разгона несанкционированных акций протеста в Минске сотрудниками правоохранительных органов применялись спецсредства. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передаёт ТАСС,

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Напомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.

Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков, спецтехнику и шумовые гранаты, — сказала она.

Она также уточнила, что к настоящему моменту были проведены задержания, однако точное количество пока не установлено, поскольку "события продолжаются". По её словам, в городе были усилены меры безопасности, ситуация находится на контроле милиции.

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На помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.

Ранее Лайф сообщал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к правоохранителям и протестующим с призывами остановить волну насилия, которая началась после объявления результатов экзитполов на голосовании. По данным ЦИК республики, к настоящему моменту большинство избирателей поддержали действующего главу государства Александра Лукашенко, явка составила более 84%.

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