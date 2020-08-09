Силовики в Корбине опустили щиты на землю под аплодисменты толпы и крики "Молодцы!"

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Сотрудники ОМОНа в белорусском городе Корбине опустили щиты на землю перед стоящими рядом участниками акций протеста после выборов президента страны. Видеозапись случившегося опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, что силовики поставили щиты на землю перед толпой людей, которая мирно стояла рядом.
Информация о перешедших на сторону протестующих белорусских правоохранителях не нашла подтвержденияПравда, разные СМИ сообщают, что местные жители встретили их криками "Верим! Можем! Победим!".
Данное действие правоохранителей местные жители встретили аплодисментами и криками "Молодцы!". Некоторые и вовсе решили обняться с силовиками.
В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в МинскеНапомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.
Напомним, в городах Белоруссии проходят акции протеста после завершившихся выборов президента страны. В частности, жители Минска сообщают о раздающихся на улицах звуках стрельбы и взрывов.