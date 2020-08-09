Силовики в Корбине опустили щиты на землю под аплодисменты толпы и крики "Молодцы!"

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Сотрудники ОМОНа в белорусском городе Корбине опустили щиты на землю перед стоящими рядом участниками акций протеста после выборов президента страны. Видеозапись случившегося опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что силовики поставили щиты на землю перед толпой людей, которая мирно стояла рядом.

Данное действие правоохранителей местные жители встретили аплодисментами и криками "Молодцы!". Некоторые и вовсе решили обняться с силовиками.