Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Силовики в Корбине опустили щиты на землю под аплодисменты толпы и крики "Молодцы!"

Ранее об аналогичных шагах правоохранителей сообщали в ряде других городов Белоруссии, но информация не нашла подтверждения.

317

Видео © Соцсети

Сотрудники ОМОНа в белорусском городе Корбине опустили щиты на землю перед стоящими рядом участниками акций протеста после выборов президента страны. Видеозапись случившегося опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что силовики поставили щиты на землю перед толпой людей, которая мирно стояла рядом.

Информация о перешедших на сторону протестующих белорусских правоохранителях не нашла подтверждения

Правда, разные СМИ сообщают, что местные жители встретили их криками "Верим! Можем! Победим!".

Данное действие правоохранителей местные жители встретили аплодисментами и криками "Молодцы!". Некоторые и вовсе решили обняться с силовиками.

В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в Минске

Напомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.

Напомним, в городах Белоруссии проходят акции протеста после завершившихся выборов президента страны. В частности, жители Минска сообщают о раздающихся на улицах звуках стрельбы и взрывов.

Выбор редакции

Loading...