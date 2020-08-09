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В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в Минске

Напомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.

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Видео © Telegram / NEXTA Live

Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал момент наезда милицейского автозака на участника акции протеста в центре Минска.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на полной скорости проезжает мимо толпы людей и сбивает одного человека, который стоял на проезжей части.

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На помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.

На помощь ему сразу бросилась толпа людей, однако милицейские в ответ на это бросили светошумовые гранаты. Тем не менее участники протестов смогли оттащить пострадавшего.

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