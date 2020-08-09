В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в Минске

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль на полной скорости проезжает мимо толпы людей и сбивает одного человека, который стоял на проезжей части.

В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видео На помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.

На помощь ему сразу бросилась толпа людей, однако милицейские в ответ на это бросили светошумовые гранаты. Тем не менее участники протестов смогли оттащить пострадавшего.