В МВД Белоруссии заявили о контроле ситуации с протестами в Минске

Сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии удалось взять под контроль ситуацию в Минске и области, где после оглашения результатов экзитполов по итогам президентских выборов начались несанкционированные акции протеста. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МВД республики.

— Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях, — говорится в сообщении.

Как заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, в настоящий момент правоохранители проводят задержания протестующих, однако более подробной информации пока нет. Она также заявила, что с учётом текущей обстановки с протестами весь личный состав белорусской милиции был переведён на усиленный режим.