В МВД Белоруссии заявили о контроле ситуации с протестами в Минске

Сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии удалось взять под контроль ситуацию в Минске и области, где после оглашения результатов экзитполов по итогам президентских выборов начались несанкционированные акции протеста. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МВД республики.
В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видеоНа помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.
— Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях, — говорится в сообщении.
Как заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, в настоящий момент правоохранители проводят задержания протестующих, однако более подробной информации пока нет. Она также заявила, что с учётом текущей обстановки с протестами весь личный состав белорусской милиции был переведён на усиленный режим.
В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в МинскеНапомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.
Ранее Лайф публиковал видеозаписи с улиц белорусских городов, где проходили массовые акции протеста. Для их разгона силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. В соцсетях появились сообщения, что в некоторых городах бойцы ОМОНа не стали применять силу против людей и опустили щиты, однако официального подтверждения этой информации не поступало.