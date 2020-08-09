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В МВД Белоруссии заявили о контроле ситуации с протестами в Минске

Весь личный состав министерства был переведён на усиленный режим несения службы.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии удалось взять под контроль ситуацию в Минске и области, где после оглашения результатов экзитполов по итогам президентских выборов начались несанкционированные акции протеста. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МВД республики.

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На помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.

Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях, — говорится в сообщении.

Как заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, в настоящий момент правоохранители проводят задержания протестующих, однако более подробной информации пока нет. Она также заявила, что с учётом текущей обстановки с протестами весь личный состав белорусской милиции был переведён на усиленный режим.

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Напомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.

Ранее Лайф публиковал видеозаписи с улиц белорусских городов, где проходили массовые акции протеста. Для их разгона силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. В соцсетях появились сообщения, что в некоторых городах бойцы ОМОНа не стали применять силу против людей и опустили щиты, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

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