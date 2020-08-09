"Пожалуйста, остановите насилие". Тихановская обратилась к правоохранителям и протестующим

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала жителей страны и сотрудников правоохранительных органов остановить насилие на улицах городов республики. Об этом сообщает Tut.by .

— Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего — офицеры, я знаю, что вы можете это сделать, — отметила Тихановская.