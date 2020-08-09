"Пожалуйста, остановите насилие". Тихановская обратилась к правоохранителям и протестующим

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала жителей страны и сотрудников правоохранительных органов остановить насилие на улицах городов республики. Об этом сообщает Tut.by.
В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видеоНа помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.
— Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего — офицеры, я знаю, что вы можете это сделать, — отметила Тихановская.
В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в МинскеНапомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.
Она также призвала своих сторонников предотвращать любые провокации на улицах городов, а милицию и войска — помнить о том, что протестующие тоже часть народа страны.