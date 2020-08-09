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В Минске госпитализирован пострадавший при протестах оператор AP

Он направлен на обследование.

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Фото © ЕРА / ТАСС

В столице Белоруссии Минске, где после оглашения результатов экзитполов на выборах президента страны начались протесты, был госпитализирован пострадавший оператор Assosiated Press Мстислав Чернов. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

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На помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.

Журналист может разговаривать и ходить самостоятельно. В данный момент он проходит обследование, — говорится в сообщении.

По данным издания, Чернов во время акции протеста находился около стелы "Минск — город-герой", где проходил несанкционированный митинг. В настоящий момент он был доставлен в 10-ю больницу.

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Напомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.

Ранее Лайф сообщал, что в белорусском МВД заявили о контроле ситуации с протестами в Минске, в настоящий момент в городе проходит задержание активистов.

Накануне в Белоруссии состоялись очередные выборы президента страны. По данным ЦИК республики, к настоящему моменту побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. Явка избирателей составила более 84%.

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