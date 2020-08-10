Перекрытые дороги и драки с ОМОНом. Что происходило ночью в Белоруссии

В белорусском сегменте Интернета всю ночь публиковали кадры демонстраций, посвящённых результатам выборов президента страны.

Результаты

На пресс-конференции в девять часов утра Центризбирком Республики Беларусь сообщит актуальную информацию о результатах выборах в стране. Вся прошедшая ночь сопровождалась массовыми демонстрациями и стычками с органами правопорядка. Десяткам пострадавших оказана медицинская помощь, а некоторые протестующие, получившие травмы в столкновениях на улицах белорусских городов, находятся в больницах.

Протесты в крупнейших городах Белоруссии начались сразу после того, как были закрыты последние избирательные участки. Не дожидаясь объявления предварительных результатов голосования, протестующие вышли на улицы в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске. Военная техника, стянутая в город ещё накануне, не применялась. К утру 10 августа сотрудникам ОМОНа удалось взять ситуацию под контроль — для разгона демонстрантов с вечера 9 августа применялись светозвуковые гранаты и водомёты.

В Минске один из протестующих, перекрывших дорогу, запрыгнул на движущийся грузовой автомобиль МВД, после чего упал и получил травму головы. Его состояние в данный момент неизвестно. В белорусском сегменте соцсетей Twitter и Facebook видео с падением протестующего на асфальт уже назвали "наездом" автомобиля. Позднее представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович сообщил, что "есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции".

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Утром 10 августа ожидаются заявления силовых структур, в которых могут быть раскрыты дополнительные подробности произошедших ночью инцидентов.

Нам пишут из Гродно: "Гродно с большего отступило... Но пообещали вернуться завтра большим числом!!! Силовики ночуют в здании горисполкома. Уходя с площади один из них с улыбкой сказал своим товарищам: «не плохо так размялись...». pic.twitter.com/mDKDcr4dEx — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

В социальных сетях и белорусском телеграм-сегменте сообщают, что "акции неповиновения" для действующего президента страны Александра Лукашенко, по предварительным подсчётам набирающего 80 процентов голосов избирателей, планировались с самого начала. По мессенджерам и соцсетям заранее рассылались сценарии на тему массовых беспорядков. Сообщения со схемой "сцепки" у первых рядов у протестующих рассылались примерно за неделю до дня голосования.

Some more images from tonight's Minsk by Nasha Niva pic.twitter.com/p7uz1Geb9b — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Отключение интернета

Глубоким вечером 9 августа пользователи интернета из Белоруссии стали сообщать о массовых сбоях в работе социальных сетей. Не работали почти все крупные ресурсы — доступ к государственным и оппозиционным интернет-площадкам был ограничен, популярные мессенджеры Whatsapp и Telegram работали с серьёзными сбоями. Отключения интернета и связи в Белоруссии были локальными, однако ограничительные меры привели к появлению сбоев в доступе не только к сервисам с веб-камерами в крупных городах республики, но и стали причиной в нарушении нормальной работы сайтов правительственных ведомств. На время прекратил онлайн-вещание телеканал "Беларусь-1" — трансляция главного телеканала страны в Интернете не возобновилась до сих пор. Подавляющее большинство крупных медиаресурсов страны также недоступны даже после завершения протестов.

В центре Минска — жесткие драки с ОМОНом, люди вынуждают силовиков отступать



Видео: @tutby pic.twitter.com/PfMormxjoI — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 9, 2020

После заявлений оппозиционных кандидатов о наборе 80 процентов голосов атаке подверглась страница с описанием должности президента страны в "Википедии". На некоторое время в качестве президента неизвестные люди указали оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

После того как связь, интернет стали работать с перебоями, а в некоторых районах городов начались проблемы с электроэнергией, протестующие начали строить на дорогах временные баррикады из мусорных баков. Первые несколько часов спецподразделения МВД Белоруссии наблюдали за ситуацией, стараясь не ввязываться в открытые столкновения с протестующими. Однако ближе к полуночи ОМОН при поддержке техники начал теснить людей из центральных районов всех крупных городов.

© Nexta

Несмотря на то что центральные районы столицы Республики Беларусь были заблаговременно перекрыты, протестующие собирались в других популярных местах города: на площади Победы, на центральных проспектах города, по разным данным, собралось от 5 до 15 тысяч активистов. В Гродно, как отмечалось в региональных белорусских медиа, в силовиков, наблюдавших за протестами, летели банки и пустые бутылки. В Пинске, Бобруйске, Могилёве и Орше протестующие разобрали часть мостовой, а бетонная плитка позднее использовалась вместо пластиковых бутылок и камней.

Протесты захватили большую часть города в Минске. pic.twitter.com/yQbnBnw1vo — Olya ❌ Guseva (@GusevaOlyaa) August 9, 2020

Одновременно с началом протестов начали распространяться слухи, что президент страны Александр Лукашенко и члены его семьи могли покинуть республику на частном самолёте. Однако позднее информация не подтвердилась.

Отказы и нарушения

Первые акции протеста, связанные с выборами президента страны, начались в Белоруссии ещё в июле 2020 года. Формальной причиной для выхода людей на улицы стал отказ ЦИК Белоруссии зарегистрировать кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Одной из причин, по которым массовые протесты прокатились по республике сразу после дня выборов, называют многочисленные нарушения на избирательных участках. Один из них, по неподтверждённым данным, продолжил свою работу до 23 часов вечера, хотя официальное голосование завершилось в 20 часов.

Белорусский СК сообщил, что по фактам массовых беспорядков после окончания дня голосования и насилия в отношении милиции возбуждены уголовные дела. По данным минских правозащитников, во время массовых протестов по всей страны были задержаны не менее 120 человек.

Завершение протеста

После начала протестов с призывом воздержаться от насилия и уважать свободы к Правительству Белоруссии обратились лидеры Польши и Литвы.

Ранним утром 10 августа с призывом остановить насилие обратилась Светлана Тихановская, которую называют главным оппозиционным кандидатом на выборах президента страны. Около четырёх часов утра Тихановская выступила с обращением к силовикам и протестующим и заявила, что "любое силовое противостояние бессмысленно, страна изменилась. Мы действуем в рамках закона и исключительно мирно".

Ещё раз прошу милицию и войска — помните, что вы часть народа. Ещё раз прошу избирателей — никаких провокаций! Не давайте повода к применению насилия Светлана Тихановская Кандидат на выборах президента Беларуси 2020 года