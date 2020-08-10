Белорусский правозащитник сообщил об одном погибшем в ходе беспорядков в Минске

Один человек погиб и трое серьёзно пострадали во время массовых беспорядков минувшей ночью в Минске. Об этом сообщил представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.

— Да, вчера ночью это произошло, человек погиб в результате наезда автозака. Он погиб из-за черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью. Сейчас будем принимать заявления от правозащитных организаций Белоруссии, — сказал Лайфу Стефанович.