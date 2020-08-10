В Сети показали, чем силовики разгоняли акции протеста в Минске

Пользователи Сети опубликовали фотографии светошумовых гранат, которые использовали правоохранители в Минске при разгоне участников акций протеста после выборов президента страны.
На кадрах видно, что речь идёт о светошумовой гранате Zásahová výbuška P1, которая производится в Чехии. Что любопытно, на некоторых специальных сайтах её можно даже приобрести. Стоить она будет немногим больше двух тысяч рублей.
Фото © Belsat TV
Отмечается, что используют её в основном вооружённые силы и правоохранительные органы для разгона толпы, а также чтобы напугать или отвлечь преступников при необходимости. При взрыве светошумовая граната способна создать уровень звука в районе 150 дБ.
В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видеоНа помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.
На разных форумах знакомые с гранатой люди не советуют её применять в обычной жизни из-за класса опасности.