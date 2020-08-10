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В Сети показали, чем силовики разгоняли акции протеста в Минске

К слову, приобрести такой боеприпас можно по цене чуть более чем две тысячи рублей.

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Фото © Наша Нiва

Пользователи Сети опубликовали фотографии светошумовых гранат, которые использовали правоохранители в Минске при разгоне участников акций протеста после выборов президента страны.

На кадрах видно, что речь идёт о светошумовой гранате Zásahová výbuška P1, которая производится в Чехии. Что любопытно, на некоторых специальных сайтах её можно даже приобрести. Стоить она будет немногим больше двух тысяч рублей.

Фото © Belsat TV

Отмечается, что используют её в основном вооружённые силы и правоохранительные органы для разгона толпы, а также чтобы напугать или отвлечь преступников при необходимости. При взрыве светошумовая граната способна создать уровень звука в районе 150 дБ.

В нескольких городах Белоруссии милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видео

На помощь полиции прибыли подразделения внутренних войск.

На разных форумах знакомые с гранатой люди не советуют её применять в обычной жизни из-за класса опасности.

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