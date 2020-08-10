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На дорогах свободно. Митингующие начали расходиться из центра Минска

Уточняется, что милиция призывает покидать главные улицы города оставшихся граждан.

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Фото © Тwitter / Алексей Кириленко

Большинство граждан, которые вышли на несанкционированные акции в белорусской столице, разошлись из центральных районов Минска.

Как сообщает РИА "Новости", в данный момент ситуация в городе стабилизируется.

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В столице были усилены меры безопасности.

Фото © Тwitter / Алексей Кириленко

На опубликованном в Сети фото видно, что центральные дороги столицы Белоруссии пусты. Людей на улицах нет, а на дорогах можно увидеть редкие автомобили.

Также уточняется, что в центре Минска не наблюдается больших скоплений людей, частично удалось восстановить движение транспорта, которого немного из-за позднего времени суток.

Кроме того, правоохранители разблокировали некоторые центральные улицы города. Сотрудники милиции с помощью громкоговорителей регулируют движение автомобилей, а также призывают оставшихся митингующих расходиться.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что им удалось взять под контроль ситуацию в Минске и области.

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