По факту массовых беспорядков в Белоруссии возбуждены уголовные дела

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями после прошедших ранее выборов президента страны. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Иван Носкевич.
— Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали, — заявил руководитель белорусского СК.
Как уточнил Носкевич, протестующие использовали в качестве средств нападений палки, камни, мусорные контейнеры, булыжники и осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки и даже легковоспламеняющиеся жидкости. По его словам, митингующих использовали как инструмент заинтересованные в массовых беспорядках лица для достижения собственных целей.
— Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя, — подытожил Носкевич.
В Сети показали, чем силовики разгоняли акции протеста в МинскеК слову, приобрести такой боеприпас можно по цене чуть более чем две тысячи рублей.
Как сообщал Лайф, причиной массовых акций протеста в Белоруссии стали предварительные итоги президентских выборов, согласно которым абсолютным лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции были с этим категорически не согласны и заявляли, что на выборах победила Светлана Тихановская.