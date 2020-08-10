Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

По факту массовых беспорядков в Белоруссии возбуждены уголовные дела

Согласно белорусскому законодательству, нарушителям может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

506
Post cover

Фото © ТАСС / EPA / Татьяна Зенькович

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями после прошедших ранее выборов президента страны. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Иван Носкевич.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали, — заявил руководитель белорусского СК.

Как уточнил Носкевич, протестующие использовали в качестве средств нападений палки, камни, мусорные контейнеры, булыжники и осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки и даже легковоспламеняющиеся жидкости. По его словам, митингующих использовали как инструмент заинтересованные в массовых беспорядках лица для достижения собственных целей.

Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя, — подытожил Носкевич.

В Сети показали, чем силовики разгоняли акции протеста в Минске

К слову, приобрести такой боеприпас можно по цене чуть более чем две тысячи рублей.

Как сообщал Лайф, причиной массовых акций протеста в Белоруссии стали предварительные итоги президентских выборов, согласно которым абсолютным лидером стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции были с этим категорически не согласны и заявляли, что на выборах победила Светлана Тихановская.

Выбор редакции

Loading...