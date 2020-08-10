По факту массовых беспорядков в Белоруссии возбуждены уголовные дела

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями после прошедших ранее выборов президента страны. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Иван Носкевич.

— Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали, — заявил руководитель белорусского СК.

Как уточнил Носкевич, протестующие использовали в качестве средств нападений палки, камни, мусорные контейнеры, булыжники и осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки и даже легковоспламеняющиеся жидкости. По его словам, митингующих использовали как инструмент заинтересованные в массовых беспорядках лица для достижения собственных целей.

— Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя, — подытожил Носкевич.