Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Белорусские следователи проверяют места проведения акций протеста

Сотрудники просят прохожих не мешать их работе.

177

Фото © ЕРА / ТАСС

На месте проведения несанкционированных акций протеста в Минске после выборов президента страны начала работать следственно-оперативная группа, идёт осмотр мест происшествия. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

В Сети показали, чем силовики разгоняли акции протеста в Минске

К слову, приобрести такой боеприпас можно по цене чуть более чем две тысячи рублей.

Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись, — говорится в сообщении.

Накануне в республике состоялись очередные президентские выборы, после которых в нескольких городах начались акции протеста, участники которых были не согласны с данным экзитполов по голосованию. Вскоре правоохранителям удалось взять ситуацию под контроль и оттеснить протестующих.

Силовики в Корбине опустили щиты на землю под аплодисменты толпы и крики "Молодцы!"

Ранее об аналогичных шагах правоохранителей сообщали в ряде других городов Белоруссии, но информация не нашла подтверждения.

Ранее Лайф сообщал, что в МВД Белоруссии подтвердили применение спецсредств для разгона протестов.

Выбор редакции

Loading...