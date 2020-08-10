Белорусские следователи проверяют места проведения акций протеста

На месте проведения несанкционированных акций протеста в Минске после выборов президента страны начала работать следственно-оперативная группа, идёт осмотр мест происшествия. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".
В Сети показали, чем силовики разгоняли акции протеста в МинскеК слову, приобрести такой боеприпас можно по цене чуть более чем две тысячи рублей.
— Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись, — говорится в сообщении.
Накануне в республике состоялись очередные президентские выборы, после которых в нескольких городах начались акции протеста, участники которых были не согласны с данным экзитполов по голосованию. Вскоре правоохранителям удалось взять ситуацию под контроль и оттеснить протестующих.
Силовики в Корбине опустили щиты на землю под аплодисменты толпы и крики "Молодцы!"Ранее об аналогичных шагах правоохранителей сообщали в ряде других городов Белоруссии, но информация не нашла подтверждения.
Ранее Лайф сообщал, что в МВД Белоруссии подтвердили применение спецсредств для разгона протестов.