Выбор сделан. Как Минск готовится к "майдану" после голосования

Сами выборы уже можно считать состоявшимися. На момент сдачи статьи (то есть за несколько часов до закрытия участков) явка составила более 70%. Россиянам такие цифры, может, и покажутся странными, но белорусы — люди дисциплинированные и свой гражданский долг (а участие в голосовании — это именно долг любого гражданина) выполняют чётко. На прошлых президентских выборах явка составила почти 87%, на позапрошлых — 90%. Учитывая накал предвыборной кампании, вряд ли на этот раз цифры будут ниже.

Кто займёт первое место, тоже в принципе понятно. Независимые соцопросы по политическим вопросам в Белоруссии не проводятся, и достоверных данных о рейтингах в открытом доступе нет, однако нет и никаких оснований сомневаться в том, что большинство голосов по итогам выборов будет отдано за Александра Лукашенко. Согласно данным экзитполов, Лукашенко набрал 79,7%, Тихановская — 6,8%. Да, значительная часть населения от него устала, устроенные им экономические скандалы с Москвой поставили под вопрос дальнейшее существование "белорусского экономического чуда" (построенного во многом на российских субсидиях). Превращение с его подачи предвыборной кампании в марафон преследований и посадок (два основных кандидата от оппозиции были брошены в тюрьму, один успел вовремя сбежать) разозлило людей, лишившихся возможности выбора, и резко увеличило численность протестного электората. Однако это ещё отнюдь не "идеальный шторм", и значительная часть Белоруссии до сих пор голосует за Батьку.

Самый главный же вопрос в том, что будет после выборов. Как непосредственно после оглашения предварительных результатов, так и в последующие недели. Стоит ли ожидать попыток белорусского "майдана" (как предрекают некоторые российские политологи) или же всё обойдётся?

Власти, конечно, готовятся к самому пессимистичному сценарию — подавлению массовых акций протеста. На улицах стоит спецтехника, в столице замечены водомёты, а также милиционеры в подходящей экипировке — с щитами и резиновыми дубинками. Город зачищается от журналистов, готовых давать "неправильную" оценку происходящему: так, была задержана съёмочная группа российского телеканала "Дождь" после того, как корреспонденты пообщались с представителями оппозиции. Журналистов взяли "люди в штатском" из-за отсутствия аккредитации, которую Минск сам же и не выдал (по словам главреда "Дождя" Тихона Дзядко, все документы на аккредитацию были поданы ещё до 15 июня). По некоторым данным, власти готовы ограничить доступ к Интернету — дабы оппозиционеры не могли координировать акции протеста и созывать людей на митинги.

По всей видимости, протестов действительно избежать не удастся — как сразу после объявления предварительных результатов (то есть после 20:00), так и в последующие дни. Так, лидеры оппозиции призывают устроить массовую забастовку, которая должна продлиться как минимум весь понедельник. Однако они могут быть как масштабными общебелорусскими, так и локальными, со сравнительно небольшим количеством участников. И многое тут будет зависеть от того, какой будет официальный результат на выборах единого лидера от оппозиции Светланы Тихановской.

Многотысячные акции протеста убедили значительную часть людей в том, что её рейтинг составляет отнюдь не жалкие несколько процентов — там как минимум двузначная цифра. И если белорусская ЦИК даст ей достойный результат, то часть противников Лукашенко посчитают себя удовлетворёнными. Им покажется, что они одержали победу (то есть продемонстрировали Батьке масштаб белорусского протеста) без возможных издержек в виде "майдана" или прихода к власти не готовой управлять страной прозападной оппозиции. После чего они вернутся к своим повседневным делам. Собственно, и сама Светлана Тихановская дала понять, что признает победу Лукашенко в том случае, если подсчёт голосов на выборах будет честным.