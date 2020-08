Угрозы Батьке. Что пишут западные СМИ про выборы в Белоруссии

Куда большей, чем нарисованные по итогам голосования 9,9% у Светланы Тихановской. "Белорусы устали от ухудшающихся в стране экономических условий, а также безрассудного отрицания президентом пандемии коронавируса", — пишет Foxnews. "Экономика страны пострадала после того, как её важнейший экспортный рынок — Россия — ушёл в рецессию из-за эпидемии, а другие рынки тоже рухнули. Ещё до коронавируса находящаяся под контролем государства экономика страны долгие годы находилась в застое, и это вызывало общественное недовольство", — напоминает американская The Huffington Post. Всё это помножилось на грязно проведённую предвыборную кампанию. "Легко выигрывать, когда контролируешь медиа и подсчёт голосов", — говорится в репортаже BBC. "Господин Лукашенко контролирует подсчёт голосов, огромный аппарат сил безопасности и громкую машину государственных медиа, стойко выступающую в его поддержку и с презрением относящуюся к его противникам", — вторит The New York Times. Помножилось и вылилось в легитимный, по мнению западных СМИ, уличный протест.