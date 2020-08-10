Угрозы Батьке. Что пишут западные СМИ про выборы в Белоруссии

Казалось бы, западные СМИ освещают прошедшие в Белоруссии выборы (а также уличные протесты сразу же после них) весьма предсказуемо — с тотальной критикой действующего режима. Однако в этой критике пробиваются очень интересные нотки — возникает впечатление, что западные коллеги почувствовали запах крови раненого белорусского зубра. И призывают свои правительства его добить.

Надо отдать Батьке должное — он сделал всё возможное, чтобы затруднить западным (да и не только западным) журналистам работу во время голосования. "Правительство Белоруссии отказало журналистам большинства иностранных новостных агентств в аккредитации для работы на выборах. Новостные сайты большинства крупнейших независимых СМИ Белоруссии были также недоступны", — жалуется ABC News. Кроме того, как пишет CNN, большинству независимых наблюдателей отказали в праве наблюдать за выборами, а несколько десятков из них задержали 8 августа и утром 9 августа.

Тем не менее западные каналы нашли местных стрингеров или заслали свои съёмочные группы, в результате чего в массовом порядке демонстрировали кадры с охваченных протестами ночных улиц Минска, и, естественно, съёмка представляет протестующих как героев. На кадрах они смело идут против линий силовиков, которые их избивают и гоняют по улицам столицы. И западные журналисты объясняют своим читателям, что белорусам просто не оставили иного выбора: во всех европейских и американских СМИ проводится мысль о том, что Лукашенко сфальсифицировал результаты голосования и таким образом наплевал на мнение если уж не большинства, то, по крайней мере, значительной части населения.

Куда большей, чем нарисованные по итогам голосования 9,9% у Светланы Тихановской. "Белорусы устали от ухудшающихся в стране экономических условий, а также безрассудного отрицания президентом пандемии коронавируса", — пишет Foxnews. "Экономика страны пострадала после того, как её важнейший экспортный рынок — Россия — ушёл в рецессию из-за эпидемии, а другие рынки тоже рухнули. Ещё до коронавируса находящаяся под контролем государства экономика страны долгие годы находилась в застое, и это вызывало общественное недовольство", — напоминает американская The Huffington Post. Всё это помножилось на грязно проведённую предвыборную кампанию. "Легко выигрывать, когда контролируешь медиа и подсчёт голосов", — говорится в репортаже BBC. "Господин Лукашенко контролирует подсчёт голосов, огромный аппарат сил безопасности и громкую машину государственных медиа, стойко выступающую в его поддержку и с презрением относящуюся к его противникам", — вторит The New York Times. Помножилось и вылилось в легитимный, по мнению западных СМИ, уличный протест.

Да, большинство СМИ признают, что нынешние протесты обречены. Ведь они проходят в стране, где, по мнению Foxnews, "подавление инакомыслия стало обычным делом". Однако проходят они в совершенно новой обстановке — ситуации, когда Лукашенко слаб, как никогда. Как из-за объективных причин (экономический кризис, пандемия), так и из-за субъективных: ссора с Россией, чрезмерное применение силы и админресурса в ходе этой кампании. "Он не справился с пандемией коронавируса, оттолкнул своего давнего зарубежного союзника и на прошлой неделе столкнулся с крупнейшими антиправительственными протестами за последнее десятилетие", — пишет The New York Times. Британская The Guardian в своей статье цитирует эксперта, называющего протесты "крупнейшими со времён прихода Лукашенко к власти" и утверждающего, что "вся страна готова к переменам".

И Запад, понятно, должен помочь этим переменам. Для начала санкциями. "ЕС не может бессовестно молчать и занимать пассивную позицию по вопросу удушения демократии в Белоруссии. Заявления о "глубокой озабоченности" ничего не дадут. Пора приостановить всю деятельность ЕС в Беларуси, которая не направлена на прямую помощь белорусским гражданам, а также ввести санкции против всех представителей лукашенковского режима, которые принимают там решения", — заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Должен усилить их, поддержать нынешнюю протестную активность, направить её и обнадёжить. Хотя бы для того, чтобы поставить Лукашенко перед предмайданной ситуацией, где у властей может не оказаться не то что хороших, а даже приемлемых вариантов реагирования. "Решение о силовом подавлении протестов вызовет вопросы о лояльности подразделений Министерства внутренних дел, а также о том, выдержат ли нервы у Лукашенко в случае, если он почувствует, что эти протесты представляют для него реальную угрозу", — пишет The Guardian.