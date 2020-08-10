Горячий, усатый, твой. Чем закончатся "несвободные выборы" и почему народ за Лукашенко

Отчего-то российские комментаторы белорусских процессов ни слова не говорят о том, что беспорядки начались до всякого официального объявления подсчёта голосов. Вообще-то любая оппозиция сначала ждёт хотя бы подсчёта, чтобы обвинить одну из сторон в подтасовке. Хотя бы на основании весьма странного тезиса "а наш кандидат набрал 80 процентов на избирательном участке в Варшаве, в Мухосранске — нужное подчеркнуть". А тут так заспешили, засуетились. Это прямо-таки новое слово в политтехнологиях.

Ещё более новое слово, когда невесть откуда взявшийся кандидат бегает и всем рассказывает, как он набрал 80 процентов, а ему написали шесть. Вот вы ещё два месяца назад слышали фамилию Тихановская?

Ой, только не делайте умное лицо — конечно же, нет. Совершенно бессмысленная девушка и звать её никак. Вы реально думаете, что кандидат без программы — на одних намёках на евроинтеграцию — сможет на любых свободных и тем более не очень свободных выборах набрать вообще больше одного процента? Попробуйте — в любой стране. И будет вам счастье. Кстати, о "свободных выборах".

Можно сколько угодно пинать старого Луку, но то, что во всех странах, где есть белорусы, включая саму Белоруссию ("Беларусь" — это ты в ЕГЭ будешь писать, деточка), выстраивались гигантские очереди желающих проголосовать. Вообще-то, когда выборы "несвободные", то голосующих под дулом водят на участки — вот это настоящие несвободные.

А вот справедлив ли подсчёт голосов или нет — это уже другое дело. Если уж в светоче демократии Америке с 2016 года проигравших бомбит так, что они готовы разнести чёрными мозолистыми руками свои собственные города и магазины, то уж "последнему диктатору Европы" сам бог велел.

Кстати, а куда из западных газет в один момент уже несколько лет назад пропало выражение "последний диктатор Европы"? Он, что, перестал быть диктатором? За одну ночь? Вряд ли. Просто Евросоюз и особенно Польша с Германией вдруг решили, что можно тамошнего президента немножко использовать в игре против России. А как же его мотивировать, если ты каждый день ему селёдочной мордой в харю тычешь? Вот и попритихли насчёт "диктатора».

Но во всём остальном наверняка нарастили усилия. Судя по тому, каких гениальных результатов добился Лукашенко в последние месяцы в области разрыва российско-белорусских связей. Он уж и так троллил Россию, и эдак. И арестовывал каких-то трезвых парней в камуфляже в пионерлагере, хамил в открытую и даже угрожал.

И даже вчера больше всего на протестных репортажах огребли почему-то именно русские журналисты. Это ведь группу из "Дождя" клали мордой на асфальт, а вовсе не Deutsche Welle. Это известного русского военного журналиста Пегова свинтили, а не какую-нибудь лево-зелёную радфемку с Focus. Совпадение? Шиш там.

В принципе, уже давно всем известно, что глава союзного государства слишком альтернативно оценивает ситуацию в мире и ещё более альтернативно — своё место в этой ситуации. Деньги и власть слегка разжижают слабый разум. Ему бы, дурачку, в ножки падать Путину с видом на Царь-Пушку — "спаси, родной, не вели казнить, вели слово молвить", — а не ходить нагло с видом Терминатора модели 2000, думая, что всё под контролем. Под контролем всё будет только в одном случае — если вдоль западной границы союзного государства под сенью родимой пущи закурят сигаретку танкисты-срочники из Кантемировской дивизии. Просто в рамках учений — буквально неожиданных.

А до этого недовольных, возможно справедливо недовольных, будет тащить на улицы очередная политическая мурзилка, которую вчера ещё никто не знал и у которой политическое сознание домашнего таракана: "Кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что она не рассчитывала на жёсткую реакцию властей Белоруссии на протесты, назвав её недопустимой". Что? А на что ты рассчитывала, деточка? Что заплаканный глава государства принесёт тебе ПИН-код от офшорных квартир, где деньги лежат, и извинится? Если ему и извиняться, то точно не перед безвестной дамочкой — ему ещё на Лобном месте креститься и каяться, каяться и креститься. Потому что это благодаря ему в стране завелись тараканы и прочая "про-польская" нечисть.

Правда, благодаря ему же в страну не проникли западные мегакорпорации и банки. Благодаря ему же не проникли и русские. О мудрости такого подхода когда-нибудь вспомнят победившие диктатора вольные белорусы. Когда большие страны независимо от названия наполнят Белоруссию собой и своими деньгами и своими же элитами. Не важно, будут это поляки или русские. И вспомнят белорусы, какая у них когда-то была дешёвая и вкусная еда. Хоккейные площадки для детворы и бассейны мирового уровня с санаториями для всего народа. Чистые улицы и строгий дядя милиционер. Как барыжили немецкими авто. И креветками.