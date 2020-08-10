Родословная владельца телеграм-канала "Некста". Кто скрывается за голосом белорусского "майдана"

Лукашенко, не успев "триумфально" переизбраться в президенты, сразу же начал радовать публику курьёзами в своём неповторимом духе. Нет, не восемьюдесятью процентами, хотя и это на фоне массовых протестов для многих очень забавно. Александр Григорьевич бодро заявил, что, во-первых, Интернет в ночь выборов массово отключали из-за рубежа, а во-вторых, протестами руководили "кукловоды" из Польши, Великобритании и Чехии

Конечно, все посмеялись. Конечно, стали отпускать язвительные комментарии о страшном вмешательстве глобальных игроков Польши и Чехии и намекать Батьке, что лучше бы разобрался со своим народом и поаккуратнее считал голоса на избирательных участках. А между тем президент Белоруссии не совсем голословен.

Если вы следили за горячей ночью выборов в "Телеграме", то вам, конечно, уже знакомо слово NEXTA. В этом канале были самые актуальные и видео протестов с самых лучших ракурсов, и самая свежая информация. За ночь он вырос на 148 тысяч подписчиков — для "Телеграма", пожалуй, рекорд. Все воспринимают его как большой анонимный канал, а между тем "Некстой" называет себя вполне конкретный человек, с паспортными именем и фамилией.

Степану Путило 22 года, он называет себя режиссёром, музыкантом и блогером. Он начинал как ютубер ещё школьником, выкладывал на свой канал музыку собственного сочинения, но потом резко подался в социальную тематику: в 2015-м записал и опубликовал песню "Выбора нет" (кавер известного хита группы "Сплин"), после чего им сразу же заинтересовался КГБ республики. Талантливый школьник записал ещё пару песенок, снял несколько фильмов и репортажей, в 2018-м завёл телеграм-канал и… правильно — уехал в Польшу. Так что, когда белорусский президент говорит что-то о польских раскачивателях лодки, от которых "отфиксированы звонки", он, очевидно, имеет в виду именно Степана

Но дальше ещё интереснее. Некста — сын журналиста Александра Путило, сотрудника спутникового канала "Белсат", вещающего из Польши на Белоруссию на белорусском и русском языках. То есть вполне себе инструмента "мягкой силы", если говорить по-модному, и рупора пропаганды, если по-старому. Сюрприз: Польше интересна Белоруссия. У них там имеется ряд претензий и надежд, территориальных в том числе. И они ведут работу. День за днём, год за годом объясняя, почему нынешний режим плох, а близкая Европа — хороша. Если что, в партнёрах "Белсата" значится американское радио "Свобода". И, кстати, Степан "Некста" Путилов, помимо тг-канала, вполне официально работает там же, где и папа, ведущим спортивных программ.

Если вам кажется, что я кого-то сейчас обличаю, то уверяю — в мыслях этого не имел. У каждой страны есть свои интересы, в том числе — за пределами границ. Все заинтересованы в увеличении своего влияния и добиваются этого по мере сил и возможностей. Также я уверен, что то, что делает Путилов, он делает вполне искренне и от души. Просто западному соседу в данный момент выгодна эта искренность.