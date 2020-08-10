Жёсткое задержание военкора Семёна Пегова. Почему либералы не подают голос

Появилось видео, где зафиксировано задержание в Минске военкора Семёна Пегова. На нём видно, как Семёна тащит за руки и волочит по земле представитель белорусского ОМОНа. Очевидно, что не обошлось без избиения. На данный момент его телефон, а также телефон его видеооператора Владислава Зиздока недоступны. В посольстве сообщили, что журналист находится в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Семён Пегов, мягко говоря, никогда не приветствовал ничего похожего на Майдан. Во всех горячих точках, которые посещал Пегов, он, не жалея живота своего, ратовал за российские интересы и честно документировал то, что происходит.

Можно очень долго писать о крутости Семёна Пегова — в колонку будет сложно уместить. Можно вспомнить, как он написал отличную книгу про героя донбасской войны Арсена Павлова "Я и рыжий сепар", гонорар за которую он, конечно же, перечислил родственникам погибшего. Бесконечно можно смотреть его репортажи с передовой и восхищаться его бесстрашием и находчивостью.

Особняком стоит его поэтический талант, о котором принято умалчивать в культурных кругах. Но я отмечу, что свою профессионально-боевую биографию (Египет, Сирия, Майдан, Донбасс и пр.) Семён строил не только из жажды впечатлений и приключений, но и для того, чтобы яркая жизнь поэта придавала стихам дополнительные смыслы и градусы. Во многом этот уход на вечную передовую был затеян с целью обретения собственного голоса, явления почти невозможного в наши времена постмодерна, постиронии и постпоэзии.

Пегов торжествующе оригинален в поэзии и широко известен ею в определённых кругах. Там, где незашкварно писать об оружии и о героях разнообразных войн. В этом смысле Пегов последний из могикан в нашей современной инфантильной поэзии.

Стоит ли говорить, что ни один прогрессивный лидер мнений, который ругает кровавый режим Белоруссии (и наш, соответственно) и в настоящее время крайне переживает за тех, кто выходит там сейчас на протестные митинги, ни словом не обмолвился о задержании уже легендарного военкора и замечательного поэта? Просто не перестаёт удивлять подобное циничное и двуличное равнодушие.

Если задерживают журналиста "Дождя", то лента "Фейсбука" и всякие там телеграм-каналы начинают массово брызгать слюной, но когда речь заходит о пророссийском военкоре, то всем плевать.

Теперь ему грозит срок от пяти до восьми лет лишения свободы. Якобы, за участие в «несанкционированном митинге». Военный корреспондент на работе никакого отношения к «дестабилизации обстановки» иметь не мог – это настолько очевидно, что даже глупо обсуждать.