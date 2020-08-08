Дальневосточный вираж. Что пишут западные СМИ про хабаровские протесты

Почти все западные СМИ рассказывают читателям о том, что протестная активность в Хабаровском крае, связанная с арестом экс-губернатора Сергея Фургала, будет только расширяться — в том числе и потому, что президенту России Владимиру Путину якобы с каждым днём становится всё сложнее сдерживать эти митинги. Не только потому, что он не прислушивается к демонстрантам, но и потому, что якобы главе России банально некем будет их подавлять. "Путинские силовики всё менее уверенно поддерживают президента", — говорит издание Foreign Policy.

Для подтверждения этой виртуальной реальности западные СМИ привлекают правильных спикеров — из среды отечественных "навальнят", включая и выступления их духовного гуру. А также репостят многочисленные высказывания "популярных блогеров", на поверку часть из которых вовсе не живёт в Хабаровске. О событиях в Дальневосточном регионе они рассказывают с территории Украины — естественно, через призму поражённого "майданом" сознания, — а также из европейских стран. Откуда им, с их точки зрения, виднее.

"Политкорректная" подборка спикеров позволяет подсвечивать правильные углы событий — ведь они говорят не о возможной вине Фургала в инкриминируемых ему преступлениях, а о том, что в России разворачивается "революция достоинства" уставших от произвола граждан. А также о том, что хабаровские протесты замалчиваются в федеральных СМИ (хотя эта тема обсуждается даже на главных российских ток-шоу).

И это является ещё одним доказательством того, что статьи ориентированы прежде всего на неподготовленного, находящегося в плену мифов западного читателя. "Революцией достоинства" официально называется украинский Майдан, а для большинства россиян это событие (учитывая его последствия для украинской государственности) является абсолютно негативным. Поэтому вряд ли весь вал западных публикаций (включая публикации в соцсетях, значительная часть которых делается людьми, даже не проживающими в России) хоть как-то усилит позиции протестующих в Хабаровске. Собственно, перед западными СМИ и не стоит такой задачи — им куда важнее оправдаться перед собственными читателями.

Протесты в Хабаровске стали долгожданным подарком для западных СМИ. Уже много лет они рассказывают своим читателям, что трон под президентом РФ Владимиром Путиным якобы шатается. Пишут о недовольстве россиян многочисленными притеснениями со стороны властей, об успешности западных санкций в деле смены российского режима, о развалившейся экономике, похоронившей общественный договор между россиянами и Кремлём.

Однако, несмотря на эти сказки, президент РФ Владимир Путин не только продолжает управлять страной, не только сохраняет высокий личный рейтинг (которому позавидуют многие западные "демократически избранные" лидеры), но и с разгромным счётом побеждает на народном голосовании по внесению поправок в конституцию. Неудивительно, что в головах у западных читателей и зрителей появляется диссонанс между сказками и реальностью, который серьёзно подрывает не только их доверие к западным СМИ, но и в целом к европейской политике по сдерживанию России, основанной на вере в свержение Владимира Путина. Целый ряд экспертов уже открыто призывают американскую элиту пересмотреть отношения с Москвой в пользу их большей прагматизации.

Неудивительно, что американские и европейские СМИ так ухватились за хабаровские протесты — освещая их в "правильном" ключе, западным читателям дают понять, что наконец-то российский народ (который в понимании зарубежных СМИ уже последних ёжиков доедает) поднялся против "диктатора". "Российский город Хабаровск восстал против Владимира Путина", — вещает немецкая Deutsche Welle, называя город символом российского протеста. Другие СМИ берут выше — по их мнению, люди поднялись не в каком-то отдельном городе. "Кремль столкнулся с восстаниями в российских регионах", — гордо звучит заголовок статьи Financial Times. Гордо не столько за российский народ, сколько за себя любимых и, как всегда, правых.

Методичка в данном случае состоит из нескольких важнейших тезисов. Так, западным читателям объясняют, что хабаровские протесты идут якобы лично против Владимира Путина. Против его власти, политики, а также демонстративного игнорирования российского населения — особенно тех россиян, которые находятся вне пределов Москвы.

"По мнению большинства россиян, власти замечают территории за МКАД лишь тогда, когда нужно взимать с них налоги", — уверяет Foreign Policy. Побывавшие в столице страны туристы опровергают тезисы западной пропаганды о "стране-бензоколонке", поэтому читателям пытаются объяснить, что Москва — это не Россия, а за пределами столицы находится Мордор, чьё население устало жить "под властью диктатора". И не просто устало — в его среде появляются новые лидеры, которые бросают вызов Кремлю. Тот же Сергей Фургал — которого позиционируют не как обвиняемого в убийствах, а как политика, ставшего жертвой ревности российского президента. The Washington Post объясняет, что рейтинг Фургала рос, популярность президента падала — и именно поэтому Фургала решили арестовать. "Если вы популярнее Путина, то это не способствует вашему политическому долголетию", — заключает газета.

И эта мысль — о страхе Владимира Путина перед хабаровскими событиями — является одним из самых важных тезисов. "Протесты показали уязвимость Кремля перед беспорядками на местном уровне", — пишет Financial Times, добавляя, что хабаровские протесты "метастазами пойдут по всей стране". "Российский Дальний Восток встал против Кремля и продемонстрировал, что поддержка Путина снижается", — разъясняет западным читателям ситуацию заголовок статьи одного из российских оппозиционеров на сайте The Washington Post.

И ни объективные результаты социологических опросов, ни банальные "полевые исследования" не способны заставить западные СМИ отказаться от этих мифов. Не способны принудить писать хоть немного правды — что никакого восстания нет и не будет, что на Дальнем Востоке есть проблемы и они решаются, что закон должен быть един для всех. Что протесты на Дальнем Востоке сходят на нет (всё меньше людей готовы протестовать ради самих протестов и ждут хотя бы промежуточных итогов работы нового врио губернатора Михаила Дегтярёва). Но западных коллег абсолютно не смущает противоречие реальных фактов их мифам — ведь они верят, что могут выдумать эти факты или высосать их из "мнений" российских оппозиционеров. Верят — а потом удивляются, почему это западные читатели устают потреблять их информационные помои и обращаются за альтернативной информацией к англоязычным российским СМИ.