Подайте миллионерам. Как семья Фургала решила заработать на его проблемах

Эпопея с делом Фургала продолжается и начинает принимать очертания трагикомедии. Если честно, мог предположить любой ход событий, но никак не вариант со сбором средств на адвокатов подсудимому. Помните видео, в котором Фургал требует обеспечить детям бесплатные школьные обеды? Так вот, это была первая попытка разжалобить народ и вселить в него веру в невиновность бывшего губернатора. Вторая попытка долго себя ждать не заставила. Оказывается, Фургал не только справедливый, честный и добрый, он ко всему ещё и бедный. То есть образец народного героя, которого просто необходимо спасти.

У человека думающего тут же возникают вопросы. А как же семья Сергея Ивановича? Допустим, жене Фургала, госпоже Стародубовой принадлежат доли в ООО "Торэкс - Хабаровск" (25%), в фирме "Сталком" (25%), и 25% акций завода "Амурсталь". Это предприятия с оборотами в десятки миллионов рублей. Да и сам Фургал замечен в долевом участии двух компаний. Это фирмы "Амалькума" и "Дальпромснаб". Первая посетившая меня мысль: Даже на судебном процессе семья Фургала пытается заработать.

Естественно, я тут же её от себя отогнал. Нельзя же думать о людях настолько плохо, тем более что речь идёт о людях более чем обеспеченных. Но вскоре та же мысль посетила меня вновь. Всем прекрасно понятно, что деньги на подогрев хабаровского протеста (и деньги, нужно сказать, большие) выделялись людьми, которым небезразлична судьба Фургала. То есть люди из самого близкого окружения. Так неужели у этих людей не нашлось средств на адвоката? Да я в это ни за что в жизни не поверю.