Жадность Фургала сгубила. Как в Хабаровском крае потрошили "Амурсталь"

Смотрю на монитор, а перед глазами не строки, а ролик, появившийся в Сети сразу после задержания Сергея Фургала. В кадре Сергей Иванович Фургал, распекающий своих подчинённых за платные обеды в школах. Не губернатор, а, можно сказать, отец родной. Он детишкам питание за счёт государства, а его за это в автозак. Одно обидно. Обидно, что не сняли ролик про историю с заводом "Амурсталь". А точнее, не про историю, а про нормальную такую схему в стиле 90-х. На деньги, выведенные с этого предприятия, можно было бесплатными обедами всё население Хабаровского края кормить. И причём не один год. Вы думаете, Сергей Иванович Фургал на заседаниях Госдумы только стаканчики пластмассовые покусывал и ждал, когда эти самые заседания закончатся? Да ничего подобного. Кому же решать вопросы региона, как не человеку с богатым прошлым и мощными связями в Москве. И Сергей Фургал один из таких вопросов решил. Правда, по принципу "ты мне, я тебе", который ему продиктовала жадность.

Есть во Владивостоке завод "Амурсталь", на котором трудится три с половиной тысячи хабаровчан. Завод оказался на грани закрытия, и Фургала попросили найти инвестора. Для Хабаровска три с половиной тысячи безработных, это серьёзная проблема, а скорее даже и удар.

Человек с деньгами и желанием помочь региону и заработать нашёлся и повёлся. Простите за сленг, но без него здесь никак. Почему повёлся? А потому что вопрос инвестирования в глубинку, это вопрос больной, сотканный из нитей недоверия. И личная гарантия в этом случае ценится не меньше документов. Звучит это примерно так.

— Серёж, а не получится, что мне потом за тобой бегать придётся, чтобы вложенные бабки получить? — спрашивает инвестор.

— Да ты что? Я любые вопросы там решаю. Копейка не пропадёт, старик. А если пропадёт, то укравшего заставим её в миллионы превратить.

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Вот на том и порешили. Правда, инвестор в лице Павла Бальского вложил в сделку по покупке завода "Амурсталь" только треть собственных средств. Остальные деньги выделили банки. Естественно, под залог всего движимого и недвижимого имущества предприятия. Сумма сделки составила почти 2,5 миллиарда рублей. Вот здесь и начинается самое интересное, а именно цифирь, показывающая распределение долей. Далеко не странным образом 25% принадлежат жене Фургала Ларисе Павловне Стародубовой, а ещё 25% принадлежали верному другу Фургала, однопартийцу Николаю Мистрюкову, переехавшему из квартиры в СИЗО несколько раньше старшего товарища. Этого члена ЛДПР тоже подозревают в организации заказных убийств. Команду же Бальского от управления заводом отодвинули. И Павел понял, что начни он протестовать, встреча с Богом может произойти намного раньше отпущенного на жизнь срока. Но и это ещё не всё.

Раскалённые печи "Амурстали" выдавали тысячи тонн продукции, что не помешало заводу уйти в глубокий минус. Ущерб оценивается в сумму, равную трём миллиардам рублей. А вы говорите школьные обеды. Да за такие деньги Фургал мог раз в неделю весь город в ресторанах угощать. Но щедрость не конёк бывшего главы Хабаровского края. Хотя...

Люди, раскачивающие сейчас Хабаровск, явно тратят на эти мероприятия не свои кровные. Тратится на это немало. И вот почему. Фургал и его приближённые прекрасно понимают, что у следствия не один клубок, а целая коробка разноцветных шаров, нити которых придётся распутывать. И макраме из этих нитей получится — ужаснёшься. Здесь и убийства, и хищения в особо крупных, и мошеннические схемы, и уход от налогов. И бывшее окружение только и живёт мыслью: "Следующий — я".