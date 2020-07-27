СМИ: СК проверяет Фургала на причастность к другим покушениям на бизнесменов и убийству

Следственный комитет России изучает причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к совершению убийства и покушению на убийство предпринимателей региона. Об этом рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в отношении Фургала и ещё четырёх фигурантов была начата доследственная проверка. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбудили ещё в 2004 году. В материалах речь идёт о предпринимателях, которые занимались ломом цветных и чёрных металлов.
— Преступления были совершены в одном из сёл Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года, — приводит агентство слова источника.
СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала и впервые назвал его мотивВ ведомстве подчеркнули, что работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, но осложнялась тем, что свидетели были запуганы. Однако в 2019 году доказательственную базу удалось пополнить.
Как утверждает другой собеседник, прокуратура установила причастность Фургала к упомянутым преступлениям ещё 16 лет назад, однако уголовное дело в отношении него закрыли. По его словам, в постановлении было сказано, что нападение совершили "по указанию Фургала С.И.".
Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца. На должность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края президент России Владимир Путин назначил члена ЛДПР Михаила Дегтярёва. Фургала же глава государства уволил в связи с утратой доверия.