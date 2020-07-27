СМИ: СК проверяет Фургала на причастность к другим покушениям на бизнесменов и убийству

Следственный комитет России изучает причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к совершению убийства и покушению на убийство предпринимателей региона. Об этом рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении Фургала и ещё четырёх фигурантов была начата доследственная проверка. Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбудили ещё в 2004 году. В материалах речь идёт о предпринимателях, которые занимались ломом цветных и чёрных металлов.

— Преступления были совершены в одном из сёл Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года, — приводит агентство слова источника.

Как утверждает другой собеседник, прокуратура установила причастность Фургала к упомянутым преступлениям ещё 16 лет назад, однако уголовное дело в отношении него закрыли. По его словам, в постановлении было сказано, что нападение совершили "по указанию Фургала С.И.".