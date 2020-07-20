Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв стал врио губернатора Хабаровского края. С таким предложением к нему выступил президент РФ Владимир Путин, и Дегтярёв согласился.

— Есть для вас работа. Очень ответственная работа, очень важная. Это работа в прямом смысле слова в интересах людей — Хабаровский край — один из крупнейших субъектов РФ, — отметил президент. — Вопрос: готовы к такой работе?

— Готов, благодарю за доверие, оказанное мне. Готов немедленно вылететь в Хабаровский край, — ответил главе государства Дегтярёв.

Михаил Дегтярёв — депутат Госдумы от ЛДПР, глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, автор научных работ по теме административно-правового регулирования в сфере спорта. Кроме того — он участник обучения в Программе развития кадрового управленческого резерва (так называемой "школы губернаторов").

А недавно Дегтярёв стал гостем шоу Лайфа "Дайте сказать", посмотреть эфир можно по ссылке.