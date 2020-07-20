Песков: У Путина есть желание посетить Хабаровск, но поездка пока не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет поездки в Хабаровск, где уже несколько дней проходят митинги в поддержку арестованного ранее губернатора региона Сергея Фургала.
— У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми, он много это делает. Но пока в ближайшее время такая поездка не запланирована, — отметил Песков.
Он также подчеркнул, что между гражданами и региональными властями должен быть бесперебойный диалог.
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. 10 июля главу Хабаровского края доставили в суд Москвы, вопрос о мере пресечения решался в закрытом для прессы режиме. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца.