Песков: У Путина есть желание посетить Хабаровск, но поездка пока не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет поездки в Хабаровск, где уже несколько дней проходят митинги в поддержку арестованного ранее губернатора региона Сергея Фургала.

— У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми, он много это делает. Но пока в ближайшее время такая поездка не запланирована, — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что между гражданами и региональными властями должен быть бесперебойный диалог.