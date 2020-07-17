Песков заявил, что Путин пока не принял решение об отставке Фургала

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение о том, отправит ли в отставку главу Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала, — сказал Песков.

Он добавил, что Хабаровский край безусловно "долго не может оставаться" без врио главы региона. Президент сейчас получает информацию о ситуации в крае из разных источников, и это даёт возможность понимать, что там "на самом деле происходит".