Песков заявил, что Путин пока не принял решение об отставке Фургала

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение о том, отправит ли в отставку главу Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала, — сказал Песков.
Он добавил, что Хабаровский край безусловно "долго не может оставаться" без врио главы региона. Президент сейчас получает информацию о ситуации в крае из разных источников, и это даёт возможность понимать, что там "на самом деле происходит".
Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле дома в Хабаровске. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям. Губернатора арестовали на два месяца.