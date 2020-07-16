Сафронов бросил курить, а Фургал получил первую передачу. В ОНК сообщили детали содержания задержанных в СИЗО

Арестованный по обвинению в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов бросил курить, находясь в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, передаёт RT.

— Иван Сафронов в ходе беседы с членами комиссии рассказал, что бросил курить и много читает — по 700 страниц в день. Он просит родственников выписать ему в СИЗО ежедневные газеты, — отметил он.

Кроме того, Сафронов сообщил, что у него нет жалоб на условия содержания, ему также приносят необходимые капли от хронического насморка.

По словам Мельникова, всю необходимую медпомощь в СИЗО "Лефортово" получает и задержанный глава Хабаровского края Сергей Фургал, который до этого жаловался на аллергические высыпания на руках.

Кроме того, он сообщил ОНК, что получил первую передачу, а в скором времени губернатор ожидает вторую. Однако, как подчеркнул Мельников, телевизор в камере задержанного губернатора по-прежнему не работает, хотя антенну он получил.

— Представители администрации СИЗО обещали заменить ему телевизор. Кроме того, в изоляторе не приняли переданный ему чайник, так как его мощность превышает разрешённую правилами внутреннего распорядка (600 Вт), — поведал представитель ОНК.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост в "Роскосмосе" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, свою вину он не признал. Защита подала апелляцию, Мосгорсуд отклонил жалобу, признав арест законным.