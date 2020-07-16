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"Это уже была не Настя". Родители погибшей Тропицель подозревают, что бойфренд девушки подсадил её на наркотики

Отец девушки отметил, что поздно узнал об отношениях дочери.

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Фото © Instagram / nastyatropi

Родители погибшей на Бали блогера Насти Тропицель рассказали, что подозревают молодого человека дочери Виктора в том, что он подсыпал девушке наркотики и привил ей вредную привычку. Об этом они рассказали на YouTube-шоу "Пушка".

Отец Насти Андрей уверен, что дочь попала на Бали в плохую компанию, среди которой и её молодой человек. 30-летний Виктор был её мотоинструктором, и пара быстро закрутила роман, однако парень продолжал брать оплату со своей возлюбленной. Андрей отметил, что слишком поздно узнал об отношениях дочери, а дедушка Насти сразу начал что-то подозревать.

Это уже не Настя. Это мотылёк, который попал в паутину. Потом в Интернете все начали писать, что она, видимо, уже употребляет. Возможно, Витя ей вечерами что-то подмешивал или чаи какие-то давал, — поделились родители.

Они также заметили странности в поведении Виктора во время кремации Насти. Как рассказал Андрей, молодой человек с интересом наблюдал за всем процессом, а потом "ляпнул", что его заботит процесс смерти, "как душа уходит из тела".

Стоит отметить, что после смерти Насти с её счетов началось активное списывание денег, а друзья передали не все её вещи: пропали брендовые наряды и три миллиона рупий.

Напомним, инстаграм-блогерша Настя Тропицель погибла на Бали во время поездки на мотоцикле. Сообщается, что девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение, в результате чего скончалась на месте. Лайф публиковал видео с места трагедии. Позже стало известно, что девушка перед смертью поругалась с отцом, который заявил, что "дочь ни одно дело не доводит до конца", и призвал её "взяться за голову". Прах Насти доставили на родину в начале июля, а 11 июля её похоронили.

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