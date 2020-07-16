На Украине "убили" заммэра Черкасс

Правоохранительными органами была сымитирована пропажа и убийство замглавы Черкасс Юрия Ботнара, чтобы задержать депутата городского совета, который, по версии следствия, заказал его ликвидацию. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

История началась несколько дней назад, когда мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о том, что Ботнар пропал. Правоохранители тогда сообщили, что устанавливают местонахождение чиновника, а также уведомили о возбуждении уголовного дела.

— Следователи Государственного бюро расследований совместно с СБ (Служба безопасности. — Прим. Лайфа) задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкассы. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег в качестве оплаты за преступление задержали его организатора, — рассказали в ГБР.

По их данным, один из депутатов горсовета, чьё имя пока не названо, в результате личного конфликта из-за распределения сфер влияния пытался организовать умышленное убийство Ботнара. По информации правоохранителей, местный парламентарий нашёл посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства замглавы города, и заплатил ему задаток.