В России с 1 августа повысятся цены на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что с 1 августа произойдёт индексация оптовых цен на газ для населения. Об этом говорится в приказе ФАС.

— Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу, — говорится в документе.

В частности, со следующего месяца цена на голубое топливо за 1000 куб. м в Московской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областях составит 3921 рубль, для Ивановской, Владимирской и Ленинградской областей стоимость будет 3871 рубль, а для жителей Астраханской области газ обойдётся в 3597 рублей.