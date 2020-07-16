В Пермском крае мальчик хотел сбежать погулять с пятого этажа, но у него порвалась простынь — видео

В городе Соликамске в Пермском крае у ребёнка порвалась простынь, по которой он спускался из окна с пятого этажа, он успел зацепиться и встать на карниз. Очевидцы вызвали спасателей, которые помогли мальчику спуститься на землю. Кадры с места происшествия публикует телекомпания "Соль ТВ".

Как рассказали местные жители "Комсомольской правде", ребёнок хотел гулять, но его не пускали, поэтому он придумал такой план побега, который мог закончиться трагично.

— Мать не отпускала. Ушла из дома и закрыла его. Мальчик связал из простыней верёвку и начал спускаться. Во время спуска верёвка начала рваться, ребёнок зацепился за окно, встав на оконный отлив. Мы увидели происходящее и вызвали спасателей, — поделилась очевидица.

Спасатели спустили ребёнка на землю при помощи раздвижной лестницы. Врачи скорой помощи осмотрели ребёнка: он не получил никаких травм.