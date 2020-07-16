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В Пермском крае мальчик хотел сбежать погулять с пятого этажа, но у него порвалась простынь — видео

Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь.

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Видео © Телекомпания "Соль ТВ" — Соликамск

В городе Соликамске в Пермском крае у ребёнка порвалась простынь, по которой он спускался из окна с пятого этажа, он успел зацепиться и встать на карниз. Очевидцы вызвали спасателей, которые помогли мальчику спуститься на землю. Кадры с места происшествия публикует телекомпания "Соль ТВ".

Как рассказали местные жители "Комсомольской правде", ребёнок хотел гулять, но его не пускали, поэтому он придумал такой план побега, который мог закончиться трагично.

Мать не отпускала. Ушла из дома и закрыла его. Мальчик связал из простыней верёвку и начал спускаться. Во время спуска верёвка начала рваться, ребёнок зацепился за окно, встав на оконный отлив. Мы увидели происходящее и вызвали спасателей, — поделилась очевидица.

Спасатели спустили ребёнка на землю при помощи раздвижной лестницы. Врачи скорой помощи осмотрели ребёнка: он не получил никаких травм.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про полуторагодовалого ребёнка из Киева, который упал из окна пятого этажа и выжил. Он залез на подоконник и навалился на москитную сетку открытого окна. При этом дома были взрослые. Мальчика госпитализировали с травмами.

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