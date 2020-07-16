Медведев — об угрозах США в адрес "Северного потока — 2": От такой борзости оторопь берёт

США пытаются обложить санкциями "Северный поток — 2", потому что он угрожает бизнес-интересам страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Он отметил, что раньше в оправдание незаконных международных санкций страна хотя бы искала какой-то "благовидный" предлог в виде защиты прав человека, агрессивного поведения страны или отдельной персоны. Что же касается газопровода, тут Вашингтон обозначает свою позицию "предельно ясно".

По его словам, Госдеп прямо даёт понять, что проект угрожает американскому бизнесу и противоречит интересам страны, так как та хочет поставлять свой дорогой сжиженный природный газ (СПГ) в Европу.

— Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнёров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально, — написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".

Вместе с тем он подчеркнул, что российский газовый проект непременно будет завершён, несмотря на "стенания американских друзей".