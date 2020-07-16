Москвичам рассказали, как записаться на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус

С сегодняшнего дня в Москве открылась запись на бесплатное тестирование на коронавирус с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москвичи, прикреплённые к одной из городских поликлиник, могут записаться на сдачу анализа на официальном сайте мэра. Для этого необходимо выбрать раздел "Услуги", затем подраздел "Здоровье" и "Запись на приём к врачу". Далее нужно найти пункт "Мазок на CoViD-19 (ПЦР)" и выбрать дату и время.

— Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперёд. По возможности мы будем расширять такие услуги, — отметил Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Также на ПЦР-тестирование можно записаться через мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также через информационные киоски в поликлиниках столицы. Для сдачи анализа нужен паспорт и полис ОМС.