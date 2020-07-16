Москвичам рассказали, как записаться на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус

С сегодняшнего дня в Москве открылась запись на бесплатное тестирование на коронавирус с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Москвичи, прикреплённые к одной из городских поликлиник, могут записаться на сдачу анализа на официальном сайте мэра. Для этого необходимо выбрать раздел "Услуги", затем подраздел "Здоровье" и "Запись на приём к врачу". Далее нужно найти пункт "Мазок на CoViD-19 (ПЦР)" и выбрать дату и время.
— Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперёд. По возможности мы будем расширять такие услуги, — отметил Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Также на ПЦР-тестирование можно записаться через мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также через информационные киоски в поликлиниках столицы. Для сдачи анализа нужен паспорт и полис ОМС.
Напомним, ранее эксперт объяснила россиянам причины ошибок в тестах на коронавирус. По её словам, в РФ используется 16 тестов на CoViD-19, при этом каждый из них не имеет чувствительность в 100%. Специалисты рекомендуют гражданам сдавать анализы на заболевание несколько раз, если есть соответствующие симптомы.
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