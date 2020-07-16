В Москве по делу о торговле младенцами арестовали ещё четырёх человек

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Басманный суд Москвы арестовал сегодня ещё четырёх фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. В отношении каждого из них срок меры пресечения избран до 14 сентября текущего года.
Стоит отметить, что одну из подозреваемых суд отправил под домашний арест, остальные будут заключены под стражу.
Среди арестованных не только врачи-акушеры, но и переводчик, а также генеральный директор центра по суррогатному материнству. Накануне суд отправил под стражу ещё четырёх фигурантов этого дела.
Напомним, 23 июня в квартире в Москве было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки КНР. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Их не смогли доставить будущим родителям из-за закрытых границ. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми". Расследование находится на контроле у прокурора Москвы Дениса Попова.