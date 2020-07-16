В Москве по делу о торговле младенцами арестовали ещё четырёх человек

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Басманный суд Москвы арестовал сегодня ещё четырёх фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. В отношении каждого из них срок меры пресечения избран до 14 сентября текущего года.

Стоит отметить, что одну из подозреваемых суд отправил под домашний арест, остальные будут заключены под стражу.

Среди арестованных не только врачи-акушеры, но и переводчик, а также генеральный директор центра по суррогатному материнству. Накануне суд отправил под стражу ещё четырёх фигурантов этого дела.