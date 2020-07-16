Адвокат — о "суррогатных" младенцах: Это дети иностранных граждан, о торговле речи нет

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Адвокат Игорь Трунов, чья контора представляет интересы фигурантов дела "суррогатных" младенцев, считает, что ни о какой торговле детьми речи не идёт. Юрист пояснил, что дело было возбуждено в январе 2020 года после смерти одного ребёнка, теперь его переквалифицировали.

— Это в основном дети иностранных граждан, но это их генетические дети и никакой торговли собственными детьми не может быть. Все эти полгода проверялись все документы, мы представили весь объём, это всё в официальные государственные органы, — сказал защитник.

Трунов отметил, что часть детей была отдана их генетическим родителям и вывезена за рубеж.

— Всё это прошло через пограничную службу, через службу ФСБ, надлежащее оформление, поэтому изначальный вопрос в том, что умер один ребёнок. Да, этот случай был, по этому факту возбуждено уголовное дело, из него раздули из этой мухи слона, — заявил адвокат.

Умерший ребёнок был от "иностранца преклонного возраста", который сам уже не мог предоставить сперматозоиды, их извлекли хирургическим путём. По словам адвоката, в таких ситуациях вероятность рождения крепкого здорового ребёнка небольшая.

— Он родился с отклонением, у него в голове была полость, его не удалось вытащить, и он умер внезапной смертью, хотя врачи его тянули до последнего, — рассказал Трунов про умершего малыша.

Юрист добавил, что среди клиентов граждан Китая не было. Детей вынашивали в том числе для людей, входящих в руководство иностранных государств.

— Суррогатное материнство и экстракорпоральные технологии без денег невозможны. Есть какие-то государственные программы, но понятно, что в основной своей массе это платная процедура для любого гражданина России и уж тем более для иностранного гражданина, государство не может оплачивать эти процедуры иностранным гражданам. Естественно, что иностранцы этих детей забирали к себе домой. А куда они ещё должны были их девать? — резюмировал Трунов.