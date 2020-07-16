Немецкие физики создали самое тонкое оптическое зеркало в мире, невидимое глазу

Физики из Германии разработали самое тонкое и лёгкое оптическое зеркало, которое невидимо человеческому глазу, а его толщина в тысячу раз меньше, чем у человеческого волоса. Отмечается, что отражение в нём прекрасно видно. Описание приводится в журнале Nature.

Обычно для зеркал используют полированный металл или оптические стёкла со специальным покрытием для улучшения характеристик и уменьшения веса. А физики из Института квантовой оптики имени Макса Планка создали новый зеркальный метаматериал, состоящий из одного слоя. При этом атомы в нём расположены в специальном массиве оптической решётки, которая образовывается с помощью лазерных лучей.

Учёные впервые продемонстрировали, что оптическое зеркало может быть сформировано всего из одного структурированного слоя из нескольких сотен атомов. Но отражение от него настолько сильное, что его можно увидеть даже невооружённым глазом.