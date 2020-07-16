Нет надбавок. Врачи больницы в Ленобласти пожаловались на сокращение зарплат — видео

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Медики Киришской клинической больницы не получили положенные им выплаты. Возмущённые сотрудники медучреждения уже направили коллективную жалобу в прокуратуру, Следственный комитет и трудовую инспекцию. О том, как обстоят дела в больнице, врачи рассказали Лайфу.

Хирург Игорь Колотов подчеркнул, что халаты и канцтовары его коллеги, как и он, вынуждены покупать за собственные деньги.

— Нам не платят должные выплаты... Прошёл месяц со дня подачи в прокуратуру, Следственный комитет. Идут сплошные отписки, и главный врач... ничего нам не выплачивает... По 20 тысяч доктора получили. Это же просто смех, — возмущается он.

После подачи коллективной жалобы врачам и вовсе начали поступать угрозы от начальства. Решив, что Колотов выступает как главный бунтарь в коллективе, ему и его медсестре объявили выговор за то, что тех якобы не было на рабочем месте два часа. Медик заинтересовался вопросом и выяснил, что за подобный проступок такая мера наказания по закону не назначается.

Тем временем в областном Комитете по здравоохранению заявили, что выплаты врачам рассчитывались исходя из объёма выполняемых работ. А поскольку в регионе плановый приём пациентов закрыт, то и нагрузка на врачей якобы снизилась. В объединении настаивают на том, что возмущённым медикам выплаты не полагаются, так как они не оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.