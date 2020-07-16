С "Ирландцем" и "Птичьим коробом". Netflix составил десятку своих самых популярных фильмов

Стриминговый сервис Netflix составил топ-10 самых популярных фильмов собственного производства на основе данных о количестве просмотров. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоит отметить, что учитывалось то, сколько раз за первые четыре недели после выхода фильма пользователи включали его хотя бы на две минуты. Так, лидером рейтинга стал боевик "Тайлер Рейк. Операция по спасению" с Крисом Хемсвортом, который набрал 99 миллионов просмотров, на 10 миллионов меньше — 89 млн просмотров — у фильма "Птичий короб" с Сандрой Буллок. А тройку лидеров завершает "Правосудие Спенсера" с Марком Уолбергом (85 млн просмотров).

Также в десятку самых популярных фильмов Netflix вошли "Призрачная шестёрка" (83 млн), "Загадочное убийство" (73 млн), "Ирландец" (64 млн), "Тройная граница" (63 млн), "Не та девушка" (59 млн) и "Платформа" (56 млн). А завершает рейтинг фильм "Идеальное свидание", который посмотрели 48 миллионов раз.