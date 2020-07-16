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Опубликовано 16 июля 2020, 19:49
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В России детям из многодетных семей могут дать преимущество при поступлении в вузы

При одобрении новые нормы вступят в силу со следующего года.

В Госдуму на рассмотрение внесли проект закона о преимущественном праве детей из многодетных семей при зачислении в вузы на программы бакалавриата и специалитета. Текст документа размещён в думской электронной базе.

Отмечается, что дети из семей, где три и больше ребёнка, будут в приоритете при зачислении в образовательные учреждения при прочих равных условиях с другими абитуриентами. Порядок предоставления такого преимущественного права будет установлен правительством. При одобрении закона новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

В Госдуме предложили предоставлять нянь многодетным семьям с детьми до трёх лет
В Госдуме предложили предоставлять нянь многодетным семьям с детьми до трёх лет

По мнению авторов инициативы, нововведение будет способствовать совершенствованию системы социальных гарантий, которые направлены на повышение благосостояния семей с детьми.

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Фото © ТАСС / Артём Житенев

Варвара Романова
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