В Google объяснили исчезновение Палестины с карт

Компания Google объяснила, почему Палестина перестала отображаться на картах их сервиса. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы, — прокомментировали ситуацию в компании.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что сервис Google Maps перестал отображать Палестину на своих картах. При вводе её названия в поиске высвечиваются соседние страны. При этом с карт "Яндекса" и других сервисов Палестина никуда не делась.