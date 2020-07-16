В Google объяснили исчезновение Палестины с карт

Компания Google объяснила, почему Палестина перестала отображаться на картах их сервиса. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы, — прокомментировали ситуацию в компании.