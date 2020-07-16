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В Google объяснили исчезновение Палестины с карт

При вводе её названия в поиске высвечиваются соседние страны.

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Фото © Shutterstock

Компания Google объяснила, почему Палестина перестала отображаться на картах их сервиса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы, — прокомментировали ситуацию в компании.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что сервис Google Maps перестал отображать Палестину на своих картах. При вводе её названия в поиске высвечиваются соседние страны. При этом с карт "Яндекса" и других сервисов Палестина никуда не делась.

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