Зеленский призвал украинцев объединиться для возвращения "всех своих территорий"

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возвращение потерянных территорий в состав страны. Политик подчеркнул, что вернуть погибших людей невозможно, заявив, что украинцы "должны вернуть все свои территории".

— Я убеждён, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть лишь в одном случае: если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад, — сказал Зеленский на заседании Рады.

Президент Украины призвал депутатов беречь государственный суверенитет, защищать который нужно "как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров".