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Зеленский призвал украинцев объединиться для возвращения "всех своих территорий"

По его мнению, сила и победа кроются в "настоящем единстве".

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Фото © Сайт президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возвращение потерянных территорий в состав страны. Политик подчеркнул, что вернуть погибших людей невозможно, заявив, что украинцы "должны вернуть все свои территории".

Я убеждён, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть лишь в одном случае: если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад, — сказал Зеленский на заседании Рады.

Президент Украины призвал депутатов беречь государственный суверенитет, защищать который нужно "как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров".

Ранее украинский вице-премьер-министр по вопросам "временно оккупированных территорий Украины" Алексей Резников заявил, что безопасное возвращение народных республик Донбасса в состав страны может затянуться по меньшей мере на 25 лет.

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