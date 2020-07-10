Пила водку и не только. Школьницу госпитализировали с передозировкой неизвестных веществ в Ленобласти

В Ленинградской области 13-летнюю девочку госпитализировали с передозировкой неизвестных веществ. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл накануне. Школьница вместе с одноклассником пила водку, после чего девочка почувствовала себя плохо. Когда её мама пришла домой, ребята сбежали оттуда, на улице семиклассница потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.