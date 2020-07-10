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Пила водку и не только. Школьницу госпитализировали с передозировкой неизвестных веществ в Ленобласти

Семиклассница потеряла сознание на улице.

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Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

В Ленинградской области 13-летнюю девочку госпитализировали с передозировкой неизвестных веществ. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл накануне. Школьница вместе с одноклассником пила водку, после чего девочка почувствовала себя плохо. Когда её мама пришла домой, ребята сбежали оттуда, на улице семиклассница потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее в Казахстане 15 человек насмерть отравились алкоголем кустарного производства. Полицейские задержали подозреваемых, производивших и реализовывавших товар.

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