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СМИ: В Москве по подозрению в мошенничестве задержан начальник отдела МВД

Речь о сумме примерно в полтора миллиона рублей.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В Москве задержали начальника 6-го отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержанного подозревают в мошенничестве на сумму около полутора миллионов рублей. По данным агентства, он признаёт свою вину, возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Ингушетии задержали депутата парламента республики по подозрению в хищении 17 миллионов рублей. Как считает следствие, Якуб Белхороев присвоил и растратил денежные средства регионального отделения Фонда социального страхования, управляющим которого он ранее являлся.

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