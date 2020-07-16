СМИ: В Москве по подозрению в мошенничестве задержан начальник отдела МВД

В Москве задержали начальника 6-го отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что задержанного подозревают в мошенничестве на сумму около полутора миллионов рублей. По данным агентства, он признаёт свою вину, возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее в Ингушетии задержали депутата парламента республики по подозрению в хищении 17 миллионов рублей. Как считает следствие, Якуб Белхороев присвоил и растратил денежные средства регионального отделения Фонда социального страхования, управляющим которого он ранее являлся.