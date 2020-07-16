Битва за яйца. В Краснодаре продавщица поймала девушку на краже и вступила в бой — видео

В одном из магазинов Краснодара произошла драка после того, как две покупательницы пытались украсть несколько шоколадных яиц. Инцидент попал на видео, которое выложили в Сеть.

На кадрах видно, как одна девушка становится рядом со стендом со сладостями и, пока её подруга разговаривает с продавщицей, кладёт в сумку несколько десертов. Однако кассир замечает это и пытается остановить воровку.

В тот момент, когда женщина протягивает руки, чтобы открыть сумку и заглянуть в неё, её отталкивают. Дальше камера видеонаблюдения запечатлела, как продавщица и покупательница начинают драться на улице и падают на асфальт между двух припаркованных машин. Вторая девушка пытается их разнять, но ничего не получается.

После того как участницы конфликта перестали драться, девушка попыталась войти в магазин, но продавщица с силой её вытолкнула. На этом видео обрывается, чем закончилась история — неизвестно.