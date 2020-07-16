Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов считает, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

— Чтобы до конца не дискредитировать то, что происходит, руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону, чтобы не мешать личностные дела с тем, что происходит в целом. Но решение должно принимать само руководство, — отметил Фетисов.

Он также добавил, что не хочется верить в нарушения финансовой деятельности РУСАДА, однако если этот факт подтвердится, то это "очень серьёзная история".

— За последнее время РУСАДА сделало большой объём работы, которая признана в том числе и WADA, и другими коллегами. У нас у всех есть надежда, что рано или поздно мы сумеем закончить конфликт между российским спортом и всеми международными структурами. И то, что разворачивается вокруг РУСАДА сейчас, не может приблизить нас к выполнению этой задачи, — подчеркнул Фетисов.