Адвокат объяснил решение суда убрать строчку о сотрудничестве Сафронова с разведкой Чехии

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В суде не было представлено никаких документов, которые подтверждали бы совершение преступления Иваном Сафроновым. Об этом заявил адвокат арестованного по обвинению в госизмене советника главы "Роскосмоса" Олег Елисеев.

— С этим, кстати, и связана формулировка суда о том, что у нас не подтверждена причастность господина Сафронова к долгому сотрудничеству с представителями иностранной разведки, — заявил юрист.

Материалы предоставлены пресс-службой Мосгорсуда

Адвокат подчеркнул, что сторона защиты не знает, о ком конкретно в иностранной разведке идёт речь. Другой защитник Сафронова, юрист Иван Павлов, в беседе с РИА "Новости" заявил, что сведения о взаимодействии журналиста с сотрудником чешской разведки были убраны из постановления об аресте, так как суд первой инстанции пришёл к такому выводу безосновательно.