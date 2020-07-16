Адвокат объяснил решение суда убрать строчку о сотрудничестве Сафронова с разведкой Чехии

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В суде не было представлено никаких документов, которые подтверждали бы совершение преступления Иваном Сафроновым. Об этом заявил адвокат арестованного по обвинению в госизмене советника главы "Роскосмоса" Олег Елисеев.
— С этим, кстати, и связана формулировка суда о том, что у нас не подтверждена причастность господина Сафронова к долгому сотрудничеству с представителями иностранной разведки, — заявил юрист.
Материалы предоставлены пресс-службой Мосгорсуда
Адвокат подчеркнул, что сторона защиты не знает, о ком конкретно в иностранной разведке идёт речь. Другой защитник Сафронова, юрист Иван Павлов, в беседе с РИА "Новости" заявил, что сведения о взаимодействии журналиста с сотрудником чешской разведки были убраны из постановления об аресте, так как суд первой инстанции пришёл к такому выводу безосновательно.
— Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет, — отметил Павлов.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост в "Роскосмосе" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал. Защита подала апелляцию, Мосгорсуд отклонил жалобу, признав арест законным.