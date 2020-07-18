На очередной митинг в поддержку Фургала в Хабаровске вышло менее 10 тысяч человек

В Хабаровске вновь прошёл несанкционированный митинг в поддержку арестованного ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В этот раз участников было почти на треть меньше, чем в прошлые выходные. В администрации города сообщили, что на улицы вышло менее десяти тысяч человек.

— В целом митинг напротив здания Правительства Хабаровского края и шествие прошли спокойно, полицейские не вмешивались в происходящее и задержаний митингующих не проводили, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе сотрудники правоохранительных органов выдавали всем митингующим средства индивидуальной защиты. В ходе митинга колона изрядно поредела, до здания правительства региона дошло несколько сотен человек.