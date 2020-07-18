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На очередной митинг в поддержку Фургала в Хабаровске вышло менее 10 тысяч человек

Как и на прошлой неделе, полиция никого не задержала, а само шествие прошло без инцидентов.

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Фото © Telegram / GolovkoLive

В Хабаровске вновь прошёл несанкционированный митинг в поддержку арестованного ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В этот раз участников было почти на треть меньше, чем в прошлые выходные. В администрации города сообщили, что на улицы вышло менее десяти тысяч человек.

В целом митинг напротив здания Правительства Хабаровского края и шествие прошли спокойно, полицейские не вмешивались в происходящее и задержаний митингующих не проводили, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе сотрудники правоохранительных органов выдавали всем митингующим средства индивидуальной защиты. В ходе митинга колона изрядно поредела, до здания правительства региона дошло несколько сотен человек.

Напомним, главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле собственного дома. В то же утро его доставили в Москву, где допрашивали в течение шести часов. После этого Следственный комитет предъявил ему обвинения в организации нескольких убийств и покушения. В суде Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, однако, несмотря на это, губернатора арестовали на два месяца.

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