Раскрыты новые детали по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Следственный комитет продолжает работу над уголовным делом по факту убийств Олега Булатова, Евгения Зори, Романа Сандалова, а также покушения на убийство Александра Смольского, совершённых в середине 2000-х годов. Одним из обвиняемых стал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Все убитые так или иначе были связаны с главой региона, отмечает следствие, кто-то был конкурентом, а кое-кто — бизнес-партнёром и одновременно ненужным свидетелем. По предварительным данным, отправной точкой для преступлений стал судебный процесс за право владения одним из корпусов обанкротившегося завода ЖБИ-2.

Согласно хронологии, составленной телеканалом "Рен-ТВ", поздно вечером 29 октября 2004 года хабаровский бизнесмен Евгений Зоря был убит восемью выстрелами из пистолета Макарова около своего дома. Убийство случилось всего за день до вынесения судебного решения по праву владения корпусом этого завода. По воспоминаниям друга убитого Юрия Егорова, Евгений был уверен в собственной победе в суде, кроме того, это был суд последней инстанции, решение которого было бы тяжело оспорить.

Оппонентом убитого бизнесмена в суде выступало руководство ООО "Миф-Хабаровск", учредителями которого были Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов. Притом последний вскоре после убийства Евгения Зори также будет найден мёртвым. Как считает следствие, его партнёры по бизнесу просто избавились от неудобного свидетеля. Кроме того, доля убитого Булатова в компании перешла Фургалу.

По данным журналистов, о конфликте компании "Миф" и Евгения Зори знали представители криминалитета. И якобы ещё задолго до трагических событий обращались к Зоре с предложением ликвидировать конкурентов. Когда последовал отказ, бандиты обратились с аналогичным предложением уже к Фургалу.