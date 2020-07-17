Трутнев заявил, что митинги в Хабаровске не повлияют на правосудие по делу губернатора Фургала

Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что массовые акции жителей Хабаровска после задержания губернатора региона Сергея Фургала не повлияют на правосудие.

— Люди могут выходить по любому поводу. И выходят. И никто, как вы знаете, не мешает. Но при этом, если вы хотите знать моё мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации, — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством, — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Трутнев также добавил, что следователи по этому делу в скором времени должны доложить судебным органам. По словам полпреда, тогда всем станет известно, что инкриминируется Фургалу и по каким причинам эти обвинения возникли.