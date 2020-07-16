Протест встал на рельсы алкоголя и выплат. Как используют митингующий народ в Хабаровске

У хабаровского протеста прослеживаются все признаки средненькой драматургии. Вчера СМИ возвещали о том, что Сергей Фургал не ведал о протесте, будучи отрезанным от мира, а сегодня мы узнаём, что бывший глава региона не одобряет столь радикальных методов в его защите. Роскошь быть полностью отрезанными от внешнего мира сегодня могут позволить разве что отшельники, наподобие Агафьи Лыковой, поэтому в утверждения Фургала верится с трудом. А не одобрил он уличные марши по многим причинам. И одна из них — это быстрый спад народного негодования. Фургал понял, что этот рычаг не поможет, и решил сыграть в благородство.

Да, людей прекрасно организовали, вывели на улицы, явили им юных крикунов с мегафонами, но чего требовал народ, было непонятно. Одни кричали о свободном от Москвы Хабаровске, другие требовали суда над Фургалом в его бывшей вотчине, третьи голосили о необходимости освободить. То есть протест был хоть и эмоциональным, но разрозненным в плане требований. А со временем и вовсе стал принимать очертания комедии.

Это когда записные московские протестуны, искренне ненавидящие власть, начали переживать за Фургала, вновь обвинив "кровавый режим" в репрессиях. Засветился даже Никита Джигурда из эскадрильи сбитых лётчиков-клоунов, запустивший в Инет ролик с утробным рычанием: "Слава Хабаровску! Слава роду!" Как чувствовал, что на улицах Хабаровска появятся собратья по межгалактическому разуму, питаемому алкоголем и более серьёзными расширителями сознания.

Это можно проследить по видеороликам, на которых нетрезвые граждане горланят песни, речёвки, а некоторые для демонстрации всей серьёзности намерений пускаются в пляс. И даже люди, незнакомые с технологиями грамотной организации протеста, распознали в этой уличной самодеятельности оплаченных провокаторов. Мужчины и женщины в яркой одежде координировали действия митингующих, раздавали им плакаты и наклейки "ЯМыФургал", не отходя от кассы, проводили и инструктаж.

Кассу я помянул не случайно. По правилам мировой практики всё это неплохо оплачивается. Отсюда и пьяные бдения целых компаний в ночном городе. Некоторые видео настолько натуралистичны, что от монитора начинает веять парами спиртного, выдыхаемыми на камеру недовольными. Кстати, многие из них выражают недовольство именно недоработками Фургала во время его правления и указывают на недостатки в действиях аппарата бывшего губернатора. То есть логика нулевая.

И если бы всё происходило мирно, как уверяют ответственные за информационное освещение бурлений... Правоохранители только и успевают включаться в работу с маргинальными персонажами, чьё поведение и действия говорят о том, что пора господам-организаторам прекращать все попытки дестабилизировать ситуацию в городе.